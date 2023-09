Concita De Gregorio, anche lei a Mediaset: Berlinguer spiazza tutti

12 settembre 2023 a

Un altra voce legata a doppio filo con la sinistra sbarca su Mediaset. Lo ha annunciato Bianca Berlinguer nel corso della puntata di martedì 12 settembre di È sempre Cartabianca, il programma della giornalista su Rete 4 dopo il clamoroso passaggio dalla Rai alle reti fondate da Silvio Berlusconi. Presentando i vari interventi in trasmissione, Berlinguer ha annunciato l'ingresso nella squadra degli ospiti fissi di Concita De Gregorio, già direttrice de L'Unità, conduttrice di In Onda a La7 e firma di Repubblica. Insomma, un altro passaggio, seppur solo come opinionista in pianta stabile, destinato a far rumore.

L'addio di Berlinguer alla Rai dopo 30 anni è arrivato dopo la scomparsa di Berlusconi e in un momento di rinnovamento del servizio pubblico, avviato dai nuovi vertici di viale Mazzini scelti dal governo di Giorgia Meloni. È sempre Cartabianca, tuttavia, anche nel titolo non si discosta più di tanto dal talk show che abbiamo visto in Rai. Per dire, ci sono sempre Mauro Corona (oggi vestito come un "troglodita capraio afghano", come lo aveva chiamato il governatore della Campania Vincenzo De Luca) e il professor Alessandro Orsini. Tra i commentatori della puntata anche Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e rovescio sempre su Rete 4: "Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo trovati tutti insieme, con Corona e Del Debbio", ha detto durante il dibattito la conduttrice.