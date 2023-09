Mario Giordano fa impazzire la sinistra con due parole: "Come si fermano gli sbarchi"

21 settembre 2023 a

Per ∫ la soluzione al problema dell'immigrazione illegale è una sola: blocco navale. Il conduttore di Fuori dal coro ha aperto così la trasmissione di mercoledì 20 settembre su Rete 4. "Questa settimana mi sento fuori dal coro perché penso che per fermare l'immigrazione ci sia un solo modo: il blocco navale, tutto il resto, anche se è giusto, serve poco". Ma come fare a impedire che le imbarcazioni messe in acqua dai trafficanti di uomini raggiungano l'Italia?

Giordano ricorda l'esempio di un Paese che questa misura l'ha introdotta da tempo: "L'Australia lo fa almeno dal 2013 e funziona, e non è che ci sono state stragi in mare. Ma allora perché non lo facciamo anche noi?". Insomma, l'unica via è il blocco navale per Giordano che spiega qual è la "resistenza" del nostro Paese ad adottare soluzioni severe ma efficaci. "Noi siamo il paese della accoglienza, musica e spaghetti - afferma il giornalista mentre vanno in onda le immagini di questi giorni, dell'accoglienza dei lampedusani dopo il boom di sbarchi - Quante immagini così abbiamo visto in questi giorni? Gli immigrati che mangiano gli spaghetti a Lampedusa, gli immigrati che mangiano il gelato a Lampedusa, gli immigrati che ballano in piazza a Lampedusa... Onore ai lampedusani e alla loro accoglienza ma gli italiani sanno che l'immigrazione irregolare non è musica" è la stoccata di Giordano.