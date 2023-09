Emergenza migranti, bisogna fermare la nuova schiavitù

Davide Vecchi 21 settembre 2023 a

La centralità dell’uomo. Che non deve essere ridotto in schiavitù. E la responsabilità, il dovere di chi governa affinché ciò non accada. Io non so quanti dei presenti ieri all’Assemblea dell’Onu abbiano colto la portata dell’intervento di Meloni. Era rivolto a loro, a chi decide le sorti del pianeta e ha il potere di agire per cambiarle. Il premier ha focalizzato le sue parole sull’emergenza migratoria sottolineando quanto questa sia frutto di un traffico in mano a nuovi schiavisti ai quali è stato ed è permesso decidere chi ha il diritto di vivere.

Per debellare questo mercato, che come certifica proprio l’Onu – ha ricordato Meloni – ormai ha superato per introiti sia quello della droga sia quello delle armi, è necessario un intervento corale, globale. Ma l’inquilino di Chigi ha riportato l’attenzione sull’uomo anche rispetto all’intelligenza artificiale, agli enormi rischi che questa comporta. Serve coraggio. Lo sguardo rivolto al domani. Ma ponendo al centro di tutto l’uomo. Meloni, nel suo intervento, ha fatto una sola citazione: «In questa sede un grande uomo, un santo, uno statista come Giovanni Paolo II ci ha ricordato che l’attività politica, nazionale e internazionale, viene dall’uomo, si esercita attraverso l’uomo ed è per l’uomo». Insomma anche all’Onu sembra arrivata l’ora di svegliarsi. Nessuno può fingere di non capire, di non sapere.