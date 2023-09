Rai, “se lo rifà…”. Pionati avvisa il conduttore, chi rischia il posto

21 settembre 2023 a

Un avviso chiaro e diretto a Marcello Foa. Francesco Pionati direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1, in un’intervista Repubblica, è tornato sulle polemiche generate dall’intervista al medico no-vax nel programma di Foa, Giù la maschera: “C’è stato un errore, noi abbiamo preso le distanze, siamo intervenuti e ora c’è un monitoraggio continuo. Foa ha capito che certe cose non le può più fare, altrimenti ci saranno conseguenze. È evidente che qualcosa non ha funzionato, ma garantisco che non si ripeterà”.

“Il dibattito tra Pro-Vax e chi, pur essendo favorevole al vaccino, nutre qualche perplessità, d’altronde è la prima volta che si usano sieri a mRna, va fatto sempre fra esperti di alto e pari livello. Non si può chiamare un medico folle e dargli diritto di parola», ha detto il direttore Pionati. “Dipendono da questo - spiega - la reazione dell’azienda e mia, la puntata riparatoria, la vigilanza che ci sarà sul programma. Il pluralismo non è libertà di insulto né aprire bocca e dargli fiato. Al di là dell’ospite discutibile, l’errore è stato indicare i fautori dei vaccini come criminali che vogliono il male delle persone. Intollerabile. Che in tutto il mondo si stiano approfondendo gli effetti del vaccino anti-Covid è un fatto, ma il confronto si fa tra scienziati, non tra stregoni”.

“Premesso - prosegue Pionati - che certi inviti vanno evitati, la diretta presenta sempre delle incognite e se un interlocutore esce fuori dal seminato il conduttore lo deve fermare, avvertire ‘Stai dicendo delle follie, io non le penso e nemmeno la Rai’. È in questo che Foa è mancato. Il vulnus è stato il suo silenzio che è sembrato acquiescenza di idee deliranti. E comunque ora ci sarà più attenzione sugli ospiti. Credo che lui sia talmente intelligente da aver compreso che certe cose non le può più fare. Dovesse ricapitare, non passeranno inosservate. È scattato l’allarme rosso. Se lo rifà - dice chiaro e tondo il numero di Radio1 - ci saranno conseguenze. Ora Foa ha tutto chiaro, i toni devono essere pacati, gli attacchi banditi, invitare i No-Vax non è consentito. Credo che lui l’abbia capito, sennò glielo faremo capire noi”.