Giletti, l'indiscrezione che cambia tutto: "Scettico". Proposta clamorosa della Rai

Massimo Giletti è senza dubbio uno dei volti più apprezzati del mondo televisivo. Proprio per questo, molta è la curiosità che scatena il gioco di supposizioni e di ipotesi sul suo conto. Dopo lo stop improvviso di Non è l'Arena, il programma di politica e di attualità di La 7, il giornalista è stato ed è protagonista di numerosi retroscena. Stando a una delle ultime notizie, Giletti sarebbe stato pronto a essere il diretto erede di Mara Venier e a condurre, dunque, la futura versione di Domenica In. Ora, però, un'indiscrezione cambia le carte in tavola.

Giletti torna in Rai, ma prima... Dove andrà in onda il nuovo programma

Che Massimo Giletti sia stato contattato dalla Rai per un suo grande ritorno nel servizio televisivo pubblico, è un fatto ormai quai certo. Tuttavia, come riporta Il Foglio, i vertici Rai avrebbero suggerito al giornalista di riproporre Non è l'Arena, il talk-show chiuso anzitempo per motivi ancora poco chiari. "In Rai sono angosciati al punto da chiedere a Giletti: 'Rifacciamo Non è L’arena?'", si legge sul quotidiano.

Giletti, ritorno alla domenica Rai? Retroscena-bomba: "Se Mara Venier..."

Ma c'è di più. Secondo Il Foglio, infatti, la proposta fatta a Giletti sarebbe soprattutto legata al bisogno di recuperare tempo e ascolti: "L’avvio della stagione lenta, i ritardi Rai starebbero spingendo i dirigenti a chiedere a Giletti di rientrare, ma non più con un programma di spettacolo, ma con il suo storico talk". Non è tutto. Secondo quanto trapela, il giornalista starebbe tergiversando per motivi ben precisi: "È scettico a causa dei tempi, del budget e della squadra".