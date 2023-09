Magliaro non si tiene con Piccolotti: "Pagate i dittatori" "Ma che dice piccoletta"

20 settembre 2023 a

A Dimartedì, il programma di approfondimento giornalistico di La7 guidato da Giovanni Floris, è stata ampiamente dibattuta la richiesta che il premier Meloni farà all'assemblea generale dell'Onu sull'emergenza migranti. "Il fatto che salti l'accordo con la Tunisia è una notizia destituita da ogni fondamento, forse la speranza di qualcuno. Si va avanti a Bruxelles per applicare il memorandum in tutte le sue parti. Dobbiamo stabilizzare la situazione in Tunisia, dobbiamo fermare i flussi e il memorandum va in questa direzione". Così ha risposto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a chi gli ha chiesto se il memorandum con la Tunisia sia congelato. "Ci sono riunioni in corso, il servizio relazioni esterne ha dato via libera a molte decisioni, il consiglio era informato, si va avanti, il blocco del memorandum non c'è", ha aggiunto.

Proprio l'emergenza migranti e la determinazione del governo Meloni nel voler risolvere i problemi che i flussi continui determinano sono stati gli argomenti che hanno acceso il dibattito nel salotto di Floris. "Non finiremo mai di pagare questi dittatori per lasciare le persone a morire nel deserto come hanno fatto in Tunisia": con questo attacco diretto alla maggioranza Elisabetta Piccolotti ha provocato i suoi interlocutori. "Questo è accaduto dopo la firma del memorandum. Noi ci ricordiamo la foto di quella mamma con la bambina, stese a terra", ha aggiunto la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra.

E ancora: "Voi avete pagato i dittatori per fare cose, voi governo della destra". L'intervento di Piccolotti non è rimasto senza risposta. Massimo Magliaro ha inchiodato la verde in diretta tv: "Ma siete amici della Cina e di Cuba e noi siamo i dittatori?". Poi l'intellettuale ha travolto la deputata: "Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo ? Piccolotti...piccoletta". "Lei è proprio una persona educata. Pensa di intimorirmi chiamandomi piccoletta?", ha risposto Elisabetta Piccolotti.