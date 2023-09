Attivisti green colorano il fiume ed è strage di pesci. Porro li fulmina

20 settembre 2023 a

L'ennesimo atto dimostrativo che finisce in disgrazia. Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno rovesciato un colorante nei canali del fiume Lauch, che attraversa la città alsaziana di Colmar. Il risultato? É stata strage di pesci. La sostanza gettata nell'acqua ha provocato la loro morte. Le immagini terrificanti sono state pubblicate sui social dal sindaco di Colmar. Éric Straumann ha riferito a Le Figaro che, a suo avviso, lo sversamento del liquido e quanto accaduto ai pesci non potevano essere fatti scollegati.

L'Alsazia è stata il bersaglio degli ecoteppisti per tutto il fine settimana. Diverse azioni dimostrative si sono verificate nelle principali località della regione. “In diversi luoghi del centro di Strasburgo, in altre città dell’Alsazia e perfino al di là del Reno", ha scritto Extinction Rebellion sul profilo Facebook. Ora, la tintura impiegata dagli attivisti è a base di fluoresceina, un colorante organico dall’elevata fluorescenza che assume il colore verde quando viene a contatto con l’acqua.

Gli ecologisti, con questo piano, hanno voluto denunciare il progetto Stocamine voluto dal ministro della Transizione ecologica Barbara Pompili. L’operazione consiste nello stoccaggio a 550 metri di profondità di 42.000 tonnellate di rifiuti contenenti amianto, arsenico e mercurio dentro l’ex miniera di potassio di Wittelsheim. Va detto, però, che i rifiuti saranno circondati dal cemento e che quindi non potranno provocare inquinamento.

Come anticipato, il sindaco di Colmar ha commentato subito quanto accaduto. "“Il prodotto dovrebbe scomparire rapidamente, ma l’acqua è ancora verde. Ho visto più di dieci pesci morti: è qualcosa di anormale, perché di solito non succede”, ha scritto. "L’autore del reato è stato identificato dalle Brigate Verdi. Stiamo continuando la procedura contro questo individuo", ha aggiunto. La vicenda è stata riportata in maniera approfondita dal sito di Nicola Porro. È stato il giornalista stesso a commentare la notizia con una diretta e brevissima frase: "Non volevo crederci".