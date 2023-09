Quarta Repubblica, Sallusti inchioda la sinistra sui respingimenti dei migranti

19 settembre 2023 a

Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, è stato ospite della puntata del 18 settembre di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione. Al centro della trasmissione c’è l’argomento migranti, con l’emergenza dei continui sbarchi a Lampedusa che prevale nel dibattito politico: “Sicuramente esistono i diritti di tutte le persone ma esistono anche i diritti degli italiani e il Presidente del Consiglio italiano deve pensare a loro. Giorgia Meloni teorizza flussi regolari e organizzati e non l’invasione. In Francia i respingimenti violenti alle frontiere li sta mettendo in atto Emmanuel Macron, allora se il respingimento lo fa la sinistra dobbiamo capirlo perché siamo in campagna elettorale?”.

Dopo di lui interviene Matteo Orfini del Partito Democratico, che critica le mosse dell’esecutivo di centrodestra: “Saied è un dittatore e siamo contrari all’accordo con la Tunisia”. Ma Sallusti evidenzia subito le contraddizioni di tali dichiarazioni: “Allora dovremmo non avere rapporti con nessun Paese che non rispetta i diritti”.