Omnibus, Riccardo Molinari svela il progetto di Matteo Salvini agli Interni

Emergenza migranti e strategie del governo. Se n'è parlato durante la puntata di "Omnibus" in onda il 19 settembre su La7. In collegamento c'era il leghista Riccardo Molinari che ha parlato di migranti e blocco navale. "Il blocco navale è la battaglia politica che ha fatto Fratelli d'Italia - ha detto Molinari - La Lega ha sempre detto: rifacciamo i decreti Salvini, blocchiamo l'accoglienza diffusa, smantelliamo il business delle cooperative, facciamo in modo che nella rete dell'accoglienza ci vada il migrante che ha ottenuto il permesso di soggiorno e non il richiedente asilo. Sono norme che sono state inserite nel decreto Cutro. Sull'immigrazione stiamo facendo quello che abbiamo promesso. Se si vuole attaccare sul blocco navale avete sbagliato indirizzo. Il blocco navale era una promessa di qualcun altro. Comunque con Giorgia Meloni condividiamo tutte le politiche che si stanno facendo".

Poi gli è stato chiesto cosa pensa della politica messa in campo dall'attuale ministro dell'Interno. E ribadisce il disegno di Salvini. "Il ministro Piantedosi è stato, comunque, indicato dalla Lega ed è stato un collaboratore di Salvini. E noi siamo assolutamente soddisfatti del lavoro svolto dal ministro Piantedosi - ha detto Molinari - Che Salvini inizialmente volesse fare il ministro degli Interni lo sapevano tutti. Poi non è stato possibile ma Piantedosi non sta facendo qualcosa che non va. Quindi penso che sia uguale. I provvedimenti che ha fatto Piantedosi sull'immigrazione sono assolutamente in linea con quello che vuole la Lega. Piantedosi sta portando avanti una linea politica che noi condividiamo".