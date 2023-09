Omnibus, Nevi e la domanda che affonda il Pd: perché non ha mai fatto il salario minimo?

Francesco Forgione 12 settembre 2023 a

Ad “Omnibus”, talk show politico in onda su LA7, il tema al centro del dibattito riguarda il salario minimo. Ospite in studio, il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi esprime la linea del proprio partito sull’argomento. Sulla riluttanza del governo all’aumento della paga oraria minima per i lavoratori Nevi dice: “Nessuno ha detto di no, dobbiamo approfondire la questione in modo serio”. Poi l’esponente di FI va al contrattacco e si domanda: “Ma perché fino ad oggi i governi del PD non hanno mai fatto il salario minimo? Forse perché erano contrari alla sua introduzione”.

L’azzurro continua attaccando i dem: “Adesso hanno cambiato idea per andare dietro al Movimento 5 Stelle”. Raffaele Nevi afferma: “Il salario minimo è una misura molto costosa e difficile da gestire per le imprese”. In chiusura, il deputato di Forza Italia chiarisce le attuali priorità per la manovra del governo Meloni: “Stiamo lavorando per confermare il cuneo fiscale e per aumentare le pensioni minime ma non è semplice per via delle limitate risorse a disposizione”.