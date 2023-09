Totti, Ilary e Noemi insieme per Cristian. Nuovi livori? Il gesto che non sfugge

18 settembre 2023 a

Ilary Blasi e Francesco Totti, per la prima volta dopo la rottura ufficiale, si sono ritrovati nello stesso luogo. Il motivo? Per amore del figlio Cristian. A un anno dalla fine del loro matrimonio e dall'annuncio della separazione, il calciatore giallorosso e la conduttrice hanno deciso di mettere da parte i rancori per sostenere il primogenito. È successo al Tre Fontane, nel corso della partita di Primavera tra Roma e Frosinone. Da un lato l'ex capitano della Roma insieme alla compagna Noemi Bocchi, con l'amica Elisa Barbieri e il marito Giancarlo Pantano, e dall'altro l'ex padrona di casa dell'Isola dei Famosi insieme a Melissa, la fidanzata del figlio.

Durante la partita tra Roma e Frosinone Primavera le telecamere di Sportitalia pescano Totti, Noemi e amici mentre guardano la storia Instagram di… Ilary #sportitalia #totti pic.twitter.com/ZRSTsHZWRr — Sportitalia (@tvdellosport) September 18, 2023

Nel filmato che è stato lanciato in rete, infatti, si vedono Francesco e Noemi mentre osservano attentamente il match. Fino a qui nulla di strano. A un certo punto, però, la donna alla sinistra di Noemi mostra agli amici Noemi e Francesco la storia Instagram che Ilary ha appena pubblicato e accenna un sorriso. La showgirl ed ex moglie di Totti ha infatti postato sul suo profilo ufficiale uno scatto che la ritrae insieme alla fidanzata del figlio e ha commentato: "Le tifose numero uno". Nuovi livori?