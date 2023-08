Totti, insulti social per Cristian: "In sovrappeso". Come risponde papà Francesco

29 agosto 2023 a

Dopo l'addio al settore giovanile della Roma, Cristian Totti è sceso in campo con la formazione primavera del Frosinone. All'ottantasettesimo minuto del match fra la squadra ciociara e il Bologna, il primogenito dell'ex capitano giallorosso ha fatto il suo esordio. Un giorno memorabile per il diciassettenne. Peccato, però, per il risultato finale (la partita infatti si è conclusa con la vittoria dei rossoblu) e per il profluvio di commenti che la comparsa del ragazzo ha scatenato. Molti haters, infatti, gli hanno puntato il dito contro per una presunta "scarsa" forma fisica.

"Il fisico è quello del padre, ma a fine carriera", ha scritto un utente condividendo le immagini dell'ingresso in campo del ragazzo su Twitter. "In evidente sovrappeso", ha digitato un altro. Si legge ancora: "Pensa solo alle ragazze". Tra gli utenti, alcuni hanno anche difeso il diciassettenne, accusando senza se e senza ma tutti coloro che hanno usato parole irrispettose nei confronti del ragazzo. Cristian ha comunque festeggiato l'evento con un post pubblicato sui social network. Tre scatti e due cuori, uno giallo e uno blu. Papà Francesco non poteva non sostenere il suo erede. Così l'ex capitano della Roma ha scritto: "Daje cricca". Un appoggio è arrivato anche dal calciatore Daniele De Rossi, dalla sorella Chanel e dalla mamma Ilary Blasi.