Totti-Blasi, udienza esplosiva a settembre: "Sms e foto" in tribunale

Il clima in casa Blasi-Totti non è sembra affatto sereno. Dopo la fine del matrimonio di una delle coppie più amate d'Italia, si sono rincorse voci di ogni genere sul possibile risvolto legale della rottura tra i due. Ora è il Corriere della Sera a svelare nuove indiscrezioni su ciò che potrebbe accadere nel corso della prossima udienza, prevista per il 20 settembre prossimo. Stando a quanto si apprende, Ilary Blasi, nei giorni scorsi, tramite i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, avrebbe presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito, sostenendo che il matrimonio con l'ex capitano giallorosso, durato quasi 17 anni, sarebbe giunto al capolinea a causa di Noemi Bocchi. Totti, avrebbe quindi deposto attraverso i suoi avvocati, la contro parte e sarebbe pronto a dimostrare che sarebbe stata la conduttrice a fare per prima il passo falso del tradimento.

“Totti risponderà alle accuse senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare (come peraltro dichiarò nella celebre intervista a Aldo Cazzullo per il Corriere) che non è stato lui a tradire per primo. Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze. La prima udienza è in calendario per il 20 settembre”, si legge sul quotidiano.

Nella celebre intervista citata e concessa ad Aldo Cazzullo, Francesco Totti aveva detto: "Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli. A settembre dell’anno scorso (2021) sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno". "Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere", aveva aggiunto.