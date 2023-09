Omnibus, il prof. Orsina rivela la strategia di Salvini per le Europee

18 settembre 2023 a

a

a

Le elezioni europee si avvicinano e, anche nel centrodestra, si stanno rimescolando le carte in vista del voto popolare. Almeno sembra essere questa l'opinione di Giovanni Orsina, docente dell'università Luiss che anticipa la strategia del vicepremier in vista delle urne. "Salvini ha una sua strategia in vista delle elezioni europee, che è una strategia da mossa del cavallo, cioè di scavalcamento di Meloni sulla destra - anticipa il professor Orsina - Meloni si sta spostando al centro e lui presidia il campo sulla destra. La considererei come una dialettica naturale".

Poi i riflettori vengono puntati sul tema dell'immigrazione che sarà al centro della campagna elettorale. "L'immigrazione è il tema di gran lunga più delicato, pericoloso e sensibile per questo governo - prosegue Orsina - E' un tema al quale gli elettori di questo governo sono particolarmente sensibili. Negli anni precedenti è stato un terreno di propaganda sia per Salvini che per Meloni. E' qualcosa che colpisce moltissimo l'immaginazione degli italiani ma meno del 2015 quando era il tema al centro di tutti i dibattiti. Adesso l'opinione pubblica si è un po' abituata ma resta un tema complesso e che colpisce molto".