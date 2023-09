Meloni convince von der Leyen su Lampedusa. Senaldi: "L'Italia non è sola"

16 settembre 2023 a

a

a

"Secondo me bisogna dividere in due la questione": così ha esordito Pietro Senaldi a Stasera Italia quando gli è stato chiesto di esprimersi sulla visita a Lampedusa della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del premier Giorgia Meloni. Per il condirettore di Libero, se da una parte von der Leyen "ha dato una prima risposta", dall'altra accettare l'invito del presidente del Consiglio significa "che non è molto perplessa rispetto a quello che sarà il contenuto del decreto".

"Perché si trova bene con Speranza". Senaldi fa a pezzi Conte

Il premier ha infatti fatto sapere che il tema dei migranti sarà portato in Cdm lunedì. “Nell'immediato il governo italiano intende adottare misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste", ha detto in un video. Ospite nel salotto del programma di politica e di attualità di Rete 4, Senaldi è quindi intervenuto sull'incontro tra Meloni e von der Leyen che si terrà proprio nell'isola siciliana al collasso per i continui sbarchi: "È una dimostrazione tangibile del fatto che l'Italia non è sola", ha detto.

"Li ospiti a casa sua", Senaldi silenzia la giornalista tedesca: succede di tutto

La decisione della Germania è, per il giornalista, la diretta conseguenza della scelta di von der Leyen di rispondere all'appello del premier Meloni. "Venendo qui, la Germania non ha potuto fare altro che fare marcia indietro. Domani vedremo se si arriverà a cose più concrete, a un pattugliamento congiunto", ha chiosato il condirettore di Libero.