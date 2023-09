Senaldi alla giornalista tedesca: "Li ospiti a casa sua", da Parenzo succede di tutto

15 settembre 2023 a

a

a

Prima Sandro Ruotolo che pretende di scrivere l'agenda internazionale di Giorgia Meloni, poi la giornalista tedesca Constanze Reuscher che spiega all'Italia come accogliere i migranti, mentre Berlino blocca i confini. Le due "narrazioni" ascoltate a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7 venerdì 15 settembre, fanno sbottare Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Per Ruotolo, già giornalista con Michele Santoro e ora senatore del Pd, la premier ha fatto male ad andare a Budapest per parlare al forum sulla demografia. "Ma fatemi capire, Meloni dovrebbe incontrare solo premier di sinistra? Cacciamo Viktor Orban dall'Europa? Ma che ragionamenti solo, è illogico, sono delle stupidaggini. Un premier non può incontrare un altro premier europeo?" sbotta Senaldi.

Poco dopo si parla di migranti, con la giornalista tedesca Reuscher, che parteciperà anche a Propaganda Live sulla stessa rete, spiega che l'Italia deve fare di più per accogliere i migranti. Senaldi non si tiene: "Se c'è un diritto a migrare"; come si evince dalle tesi della giornalista, "si può farlo dove si vuole, anche in Germania. E perché la Germania non li prende?". Come noto, Berlino ha stoppato insieme alla Francia gli ingressi dall'Italia. Non che in precedenza ne accogliessero molti. "Se i migranti non vogliono stare a Lampedusa e vogliono andare in Germania, perché Berlino non se li prende? Se hanno diritto ad andare dove vogliono, e vogliono andare a casa sua, li ospiti lei", argomenta Senaldi con Parenzo che prende le difese della collega: non parla a nome del governo tedesco. "'Li ospiti lei' fa il paio con quanti scrivono con quanti scrivono su Twitter, anche oggi, che tra i migranti c'è uno con il cappellino di Gucci o la maglietta di Prada.. Una massa di idioti, chi scrive questo". Ma io non ho detto questo, ribatte Senaldi con il conduttore che fa una parziale marcia in dietro: "Non stavo dicendo a te...".