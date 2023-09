Meteo, quando arriva l'autunno vero? Giuliacci: "Anticiclone invadente"

15 settembre 2023 a

Il mese di settembre non smette di stupire. Tra il ritorno dell'ondata di caldo africano e il desiderio del fresco, gli italiani si chiedono già come sarà il tempo a ottobre. Ecco allora la risposta del team del colonnello Mario Giuliacci. Diffondendo le tendenze meteo, la squadra di esperti ha chiarito che cosa ci aspetta con l'arrivo della stagione autunnale.

Tornano le vere piogge? Questa è la domanda alla quale gli esperti di meteogiuliacci.it hanno provato a rispondere. Il team di Giuliacci avverte: "Le tendenze meteo per il mese di Ottobre non sono molto confortanti". Stando alle parole dei meteorologi, è possibile che il mese di agosto sia ancora un mese all'insegna del clima mite. "Se da un lato è un incentivo ad approfittare di prendere un po' la tintarella oppure risparmiare sul riscaldamento, dall'altro il trend all'aumento termico è oramai inequivocabile. È altamente probabile che quest'ottobre non sia in controtendenza, ma anzi continui su questa strada", si legge.

Le proiezioni a lungo termine indicano che non ci sarà un cambio di rotta. "Facciamo subito una considerazione importante. Risulta impossibile sapere con precisione se il prossimo mese avrà tante giornate di pioggia o meno. Analizzando per bene le manovre sullo scacchiere europeo è possibile che i fronti atlantici siano meno numerosi del solito e gli anticicloni più invadenti. Insomma si può ricalcare il trend che si sta vedendo in questo mese di settembre", spiegano gli esperti. Quando l'autunno vero? Non sembra così vicino, ma, aggiungono: "non è detto che sia sempre soleggiato, perché le alte pressioni autunnali e invernali possono portare nebbie anche persistenti però quello che manca sono le precipitazioni organizzate in particolare per le regioni centro-meridionali".