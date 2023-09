Migranti, Marion Maréchal Le Pen a Lampedusa: "È la frontiera d'Europa"

15 settembre 2023 a

a

a

"Sono venuta per sostenere il popolo e il governo italiano perché oggi a Lampedusa le frontiere italiane sono anche le frontiere di tutta l’Europa". Marion Maréchal Le Pen, numero due del partito Reconquête di Éric Zemmour e nipote di Marine Le Pen, ai microfoni di Agorà su Rai Tre spiega perché ha scelto di raggiungere l'isola nelle ore più drammatiche. "Oggi dobbiamo cambiare la politica dell’Unione europea per aiutare il governo italiano che oggi si trova solo ad affrontare questa crisi e anche il governo francese deve cambiare totalmente", ha detto Maréchal Le Pen. Intanto il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha convocato per oggi una riunione sulla crisi migratoria in corso a Lampedusa. Lo riferisce l’emittente francese Bfmtv, citando l’entourage dello stesso Darmanin.

"La verità su questa destra..." Formigli non si tiene, la sparata sui "neri" crea il caos

"Lampedusa è la frontiera di tutta l’Europa. Se cediamo lì, l’Europa scomparirà", aveva scritto sulla piattaforma X Marion Maréchal Le Pen, poco prima del suo arrivo ieri sera Lampedusa spiegando di aver voluto recarsi sull’isola "per offrire il mio sostegno agli italiani, vigliaccamente abbandonati dall’UE mentre affrontano la peggiore ondata migratoria della loro storia".