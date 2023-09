Bianca Berlinguer vuota il sacco con De Gregorio: "Come sto? Non facilissimo"

13 settembre 2023 a

È sempre Cartabianca è il nuovo programma di informazione giornalistica targato Mediaset. In realtà, come ha spesso ribadito la conduttrice Bianca Berlinguer, il format non cambia. Interviste e dibattiti sulle notizie di politica e di attualità sono sempre al centro degli appuntamenti del martedì sera. Proprio ieri, nel corso della seconda puntata della stagione, la giornalista ha annunciato la presenza fissa di una collega legata a doppio filo con la sinistra. Si tratta di Concita De Gregorio.

Ospite nel salotto di Rete 4, la firma di Repubblica ha salutato la padrona di casa e ha detto di essere "molto felice" di far parte degli ospiti fissi del talk-show. "E io più di te", ha commentato Berlinguer in modo schietto. Poi la conduttrice ha continuato: "Di averti qua, in una situazione non proprio facilissima", lasciando così intuire che il passaggio dalla Rai a Mediaset le sia un po' costato.

D'altronde che il cambiamento potesse comportare qualche difficoltà, era un fatto prevedibile. Quando in studio è calato il gelo, Concita De Gregorio ha rotto l'imbarazzo con una domanda tanto dalle intenzioni gentili quanto insidiosa: "Come stai?". Bianca Berlinguer ha vuotato il sacco e ha ammesso: "Beh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in un'azienda nuova, diversa da quella dove sono stata 34 anni".