Testamento Berlusconi, chi paga il lascito da 100 milioni a Fascina? Tutte le quote

I figli di Silvio Berlusconi hanno accettato le volontà del padre e hanno deciso di pagare di tasca loro i 230 milioni di euro totali dei lasciti. 100 milioni andranno all’ultima compagna, Marta Fascina, stessa somma al fratello Paolo Berlusconi e infine 30 all’amico fraterno Marcello Dell’Utri. “Pagheranno 230 milioni sottraendoli dal loro patrimonio ereditario. Era un passaggio delicato, uno snodo, anche giuridico, considerato a rischio per presunte debolezze di forma. L’accordo tra i cinque fratelli ha troncato ogni speculazione” la ricostruzione del Corriere della Sera.

Anche questi costi saranno ripartiti con la formula del 52-48%, la stessa usata per le quote di Fininvest. In sostanza i tre figli minori, Barbara, Eleonora e Luigi, pagheranno 36,8 milioni di euro a testa, mentre Marina e Pier Silvio sborseranno 59,8 milioni ciascuno. I cinque figli hanno accettato l’eredità senza battaglie giudiziarie e daranno seguito anche ai lasciti, interpretando le ultime volontà del padre “in totale armonia per onorarne la memoria con profonda gratitudine, ispirandosi alla sua immensa generosità”.