Berlusconi, così Fascina omaggia il Cav: l'accessorio che non passa inosservato

Dopo un lungo silenzio e una tanto dibattuta uscita di scena, Marta Fascina è riapparsa in pubblico. L'ultima compagna di Silvio Berlusconi è arrivata allo stadio U-Power di Monza per assistere alla prima edizione del Trofeo intitolato all'ex presidente del club brianzolo e del Milan. La parlamentare azzurra ha seguito il match insieme a Pier Silvio, il secondogenito del fondatore di Forza Italia. Per l'occasione Fascina ha indossato un lungo abito blu e un paio di sneakers. Ai telespettatori, però, non è passato inosservato l'accessorio scelto per completare l'outfit e spuntato proprio sul suo braccio.

La prima apparizione di Marta Fascina dopo due mesi dalla morte di Silvio Berlusconi ha fatto sì che tutti i riflettori venissero puntati su di lei. Nell'ultima settimana, infatti, era circolata la notizia della scelta maturata dalla parlamentare di un vero e proprio ritiro a vita privata. Dopo le polemiche sul lascito di 100 milioni di euro contenuto nel testamento del Cavaliere, la presenza di Fascina alla partita evento ha messo a tacere molte voci.

Proprio la decisione di riapparire in diretta tv, vicino al figlio del Cav Pier Silvio è stata interpretata come segnale di un'unità familiare. Dopo la vittoria del Milan, molto si è detto del match in onore di Berlusconi. Tra i dettagli che sono finiti sotto la lente d'ingrandimento dei telespettatori, uno riguarda proprio Fascina. Il motivo? La parlamentare ha scelto un look sobrio, ma non ha potuto rinunciare a due bracciali in oro e brillanti che riportano i nomi "Silvio" e "Marta" intrecciati. È stato questo il suo modo di omaggiare il compagno venuto a mancare.