Testamento Berlusconi, "diplomazie al lavoro": cosa trapela. E Marta Fascina...

09 agosto 2023 a

A due mesi dalla scomparsa del Cavaliere, Marta Fascina è tornata a partecipare alla vita pubblica in un giorno significativo, quello del Torneo Silvio Berlusconi: la sfida tra Milan e Monza, le due squadre del cuore del fondatore di Forza Italia. Allo stadio di Monza l'ultima compagna del Cav era separata da Pier Silvio Berlusconi solo dal sedile vuoto si Silvio. Un segnale di unità dopo le polemiche sul testamento di Berlusconi e sul documento con il lascito da 100 milioni di euro per Fascina. Non ci saranno impugnazioni, anzi la successione - riporta La Stampa - "si avvia, salvo sorprese, ad accettazioni piene senza ricorrere al beneficio di inventario. Le diplomazie sono al lavoro con l'idea di chiudere già entro fine settembre e aprire successivamente la stagione del riassetto della catena di controllo di Fininvest e della governance, normando le rappresentanze dei vari rami della famiglia nella holding e nelle partecipate", si legge in un retroscena che riporta le ultime novità finanziarie riguardanti gli eredi.

Il ritorno di Fascina, con Pier Silvio allo stadio: il "messaggio" nascosto

La notizia più succosa riguarda i figli del Cav e Veronica Lario: Barbara, Eleonora e Luigi. "Tempo di dividendi" per i Berlusconi più giovani: "Il 28 di giugno, un giorno prima che la Fininvest celebrasse la sua prima assemblea dopo la scomparsa del Patriarca, Barbara, Eleonora, e Luigi (...) si sono riuniti in una doppia sessione per tirare le fila sulle due casseforti che fanno loro capo". Ne consegue "un milione a testa dalla H14, altri 4 milioni cadauno dalla Holding Italiana Quattordicesima". A Luigi la guida delle casseforti partecipate da Barbara ed Eleonora che investono in start up e software. Gli affari dunque volano.