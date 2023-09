Harry e Meghan, la duchessa esce dall'ombra: "Divorzio commerciale"

12 settembre 2023 a

Aria di divorzio tra Harry e Meghan? Da tempo si vocifera che i duchi di Sussex siano a un passo dalla rottura definitiva, ma poi, di punto in bianco, spuntano foto o video che li ritraggono in perfetta armonia. Secondo una notizia dell'ultima ora, marito e moglie avrebbero solamente deciso di dividersi sul piano degli affari. Il loro matrimonio non sarebbe quindi al capolinea. Piuttosto, come scrive il Corriere della Sera, la nuova strategia della coppia si chiamerebbe "separazione dei brand". Di cosa si tratta? Harry e Meghan avrebbero deciso di portare avanti, l'uno indipendentemente dall'altra, la propria carriera.

Sicuramente questo nuovo tassello, che si aggiunge a un'intricata storia di supposizioni e di indiscrezioni, non spegnerà i pettegolezzi e il gossip. Tuttavia, per i sostenitori della coppia di reali, è bene spiegare che i duchi di Sussex hanno solo intenzione di curare ciascuno dei due il proprio percorso professionale. In questi giorni il principe, figlio di re Carlo, è a Düsseldorf, in Germania, per presenziare agli Invictus Games, i giochi per veterani di guerra feriti che lui ha patrocinato fin dall’inizio. Ancora una volta, Harry è lì da solo. Stando a quanto filtra, la moglie lo raggiungerà a fine settimana, ma il suo nome è stato depennato dalla lista degli eventi.

Nello stesso tempo, è solo Meghan Markle ad aver firmato un contratto con Ari Emanuel, l'agente delle star, e che nei giorni scorsi si è fatta immortalare con una serie di celebrità hollywoodiane. L’obiettivo sembra essere chiaro: la duchessa vuole tirarsi fuori dall'ombra del marito. Harry, invece, starebbe già discutendo con Netflix di un nuovo documentario, sulle trivellazioni di petrolio nel delta dell’Okavango, in Botswana, curando così i propri interessi e la propria figura.