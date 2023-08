Harry, la confessione più intima su Lady Diana: "Trauma grande". Cosa racconta

31 agosto 2023 a

Harry e Meghan hanno lanciato il loro nuovo progetto. È successo lo scorso 29 agosto, quando i duchi di Sussex hanno presentato il documentario “Heart of Invictus”, targato Netflix e dedicato agli Invictus Games, l'evento sportivo per veterani di guerra. Nel documentario, annunciato già due anni fa, grande protagonista della scena è il principe Harry che, anche in questa occasione, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe e ha tirato qualche frecciatina alla royal family. Oggetto della narrazione del principe è la morte di Lady Diana e la sofferenza provata per la scomparsa della madre.

"Posso parlare solo della mia esperienza personale, il mio viaggio in Afghanistan nel 2012 come pilota degli elicotteri Apache. Dopo ciò qualcosa iniziò a sgretolarsi e la causa scatenante, per me, fu il ritorno dall’Afghanistan. In realtà tutto era cominciato molto prima. Perdere mia madre nel 1997, quando avevo 12 anni, a quell’età il trauma è stato grande…Non ne ero consapevole, non se ne era mai parlato. Io non ne parlavo. L’ho represso come molti giovani avrebbero fatto…”, ha dichiarato il principe Harry. Molti hanno letto nelle parole di Harry una velata accusa mossa agli Windsor.

"Nessuno intorno a me poteva davvero aiutarmi. Non avevo strutture di supporto o il consiglio di un esperto per comprendere davvero cosa mi stesse accadendo. Sfortunatamente, come maggior parte di noi, la prima volta in cui davvero prendi in considerazione la terapia è quando ti ritrovi sul pavimento in posizione fetale, probabilmente desiderando di aver affrontato prima queste cose e questo è ciò che davvero voglio cambiare", ha concluso il principe.