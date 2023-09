Harry e Kate sempre in contatto: "Telefonate notturne". Indiscrezione-bomba

11 settembre 2023 a

Un rapporto dai contorni poco chiari, un legame che incuriosisce i tabloid britannici. Il principe Harry e Kate Middleton, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero uniti da un'autentica confidenza, fatta di confessioni e supporti privati. Nessuno ha mai compreso fino in fondo se tra i due cognati vi sia dialogo o se Meghan Markle abbia messo un bastone fra le ruote anche all’apparente armonia che regnava tra la principessa e il duca. Harry e Kate, secondo alcuni, sarebbero ancora fedeli alleati nella famiglia reale. Addirittura, stando a quanto filtra, la futura regina sosterrebbe il principe in ogni sua scelta e non avrebbe mai rinunciato al suo ruolo di discreta mediatrice tra i Sussex e i Windsor.

“Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti. È molto importante avere una varietà di terapie possibili”, disse Kate Middleton in occasione della prima uscita pubblica con William dopo la pubblicazione di “Spare”, il memoir di Harry. In molti pensarono che si trattasse di una frecciata diretta a Harry. Era il 12 gennaio 2023 e i principi di Galles erano in visita alla “Open Door Charity” di Birkenhead, un’associazione che si dedica alla salute mentale dei giovanissimi. L'intervento di Kate creò scandalo. Come è ormai risaputo, il duca di Sussex ha accettato di andare per anni in terapia dopo la morte di Lady Diana. “Perdere mia madre a dodici anni e dover poi spegnere le mie emozioni negli ultimi venti anni ha avuto un impatto molto serio sulla mia vita…sono stato…molto vicino a un completo esaurimento in diverse occasioni”, raccontò Harry.

Ora, il magazine Closer ha scritto: “Kate Middleton si è avvicinata a Harry per offrirgli il suo supporto durante quello che è stato un periodo davvero difficile per lui”. Una fonte ha rivelato al magazine: "Kate è stata in contatto con Harry per dirgli di continuare ad andare avanti a testa alta e di non preoccuparsi troppo di queste battute d’arresto temporanee. Il rapporto di Harry con Kate è rimasto intatto e significa moltissimo per Harry che lei continui a mostrargli supporto, in particolare in momenti complicati come questo, alla resa dei conti”. Quindi l'indiscrezione clamorosa: "È molto dura per Kate guardare Harry affrontare lo stress e il rifiuto ma durante le loro telefonate notturne lei gli dice che alla fine andrà tutto bene”.