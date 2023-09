Fiorello, doppio progetto per la nuova stagione: "Qualcosa bolle in pentola"

12 settembre 2023 a

Fiorello, il mattatore dei record che conquista di giorno in giorno un largo consenso del pubblico, è pronto a ripartire con la nuova stagione di VivaRai2, la trasmissione che accompagna il risveglio degli italiani. Intanto, però, si vocifera anche di un suo ritorno in prima serata. È stato il cabarettista stesso ad accendere la speranza dei suoi sostenitori. Dopo aver preso coscienza di quanto i telespettatori lo amino, ha detto che "quasi quasi" penserà a un nuovo varietà. Ma non è tutto. Secondo l'ultima indiscrezione, lo showman sarebbe anche a un passo dal ritorno in radio.

"Quasi quasi...": Fiorello spiazza tutti. Cosa rivela sul futuro in tv

Fiorello torna anche su Rai Radio 2? Questa è la domanda che pongono i social. Il motivo? La direttrice Simona Sala ha detto: "Spero che potremo annunciare un suo ritorno su Radio 2. Ancora non lo posso dire, c'è qualcosa che bolle in pentola". È ancora presto per comunicare ufficialmente il doppio o triplo progetto di Fiorello, dunque. Intanto, sul web, spopola la sua imitazione dello storico Alessandro Barbero. La performance del mattatore viene definita esilarante e viene continuamente condivisa da numerosissimi utenti.