Fiorello, l'ultima battuta sul Pd e sul M5S: "Questi gazebo con il bonus facciata..."

Fiorello show al Festival della Comunicazione. "Questi gazebo non li usano neppure più alle primarie del Pd. Potevate rifarli con il bonus facciata. A Roma ci sono più facciate che palazzi": lo showman dei record ha scelto l'ironia per iniziare la sua lunga chiacchierata a Camogli. In gran forma e mattatore di nascita, il conduttore di VivaRai2 ha esordito con una battuta sul Partito Democratico e sul Superbonus, la misura pensata dal Movimento 5 Stelle che ha creato una voragine nei conti degli italiani. Un'intervista che ha affrontato gli argomenti più disparati: dall'amicizia con Mike Bongiorno al rapporto con Franco Battiato, passando per i momenti clou della carriera senza dimenticare gli inizi nell'animazione dei villaggi turistici.

"Quasi quasi...": Fiorello spiazza tutti. Cosa rivela sul futuro in tv

Non è mancata una domanda sulle ultime voci circolate in merito a un suo futuro ritorno in prima serata. "Sto pensando a un nuovo varietà in prima serata ma con tempi diversi dai soliti. Non di sabato e della durata di massimo un’ora e venti", ha raccontato lo showman, accendendo la speranza di tutti i suoi sostenitori. Cosa filtra, invece, su Sanremo 2024? "Se Amadeus mi inviterà andrò solo l'ultima sera per dire ad Ama basta!", ha affermato scherzando il cabarettista siciliano. Una ventata di freschezza e di simpatia ha travolto il borgo marinaro ligure, stringendo l'occhio agli ultimi fatti di attualità.