Testamento Berlusconi, i figli accettano l'eredità senza beneficio di inventario

I cinque figli di Silvio Berlusconi accetteranno l’eredità paterna senza beneficio di inventario. La firma è prevista per oggi pomeriggio ad Arcore. Nei tre distinti testamenti olografi, il Cavaliere ha disposto che agli ultimi tre figli, quelli avuti da Veronica Lario - Barbara, Eleonora e Luigi - andasse la sola quota legittima della sua eredità. Ai primi due, Marina e Pier Silvio, spetta anche la quota disponibile. I due, così, con le loro rispettive holding, dopo l’accettazione del testamento avranno la maggioranza (il 53% circa) di Fininvest. Silvio Berlusconi ha disposto anche tre lasciti nelle sue ultime volontà: il primo da 100 milioni è in favore del fratello Paolo Berlusconi. Analoga cifra spetterà alla compagna Marta Fascina e 30 milioni, invece, sono quanto il fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio ha lasciato all’amico Marcello Dell’Utri. I figli hanno deciso di chiudere la porta a qualsiasi polemica, non contestando in nessun modo le cifre dei tre lasciti milionari.