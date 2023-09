Paola Turci spiazza Francesca Pascale: "Non so se...". La rivelazione choc

10 settembre 2023 a

Paola Turci è tornata a raccontarsi attraverso una lunga intervista rilasciata a il Corriere della Sera. La celebre cantante e moglie di Francesca Pascale si è aperta e ha confessato quanto per lei sia importante battersi per le donne: "La libertà la vorrei contestualizzare a questo tempo. E per me significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera, amare chi vogliono", ha affermato. A creare scalpore, però, sono state proprio le parole pronunciate da Turci su Pascale e sull'amore che a lei la lega.

"Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona", ha rivelato Paola Turci. Quindi ha continuato: "Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da sola, loro dov’erano? Il punto è che voglio essere libera di scegliere con chi stare". Poi l'aneddoto: "Mia mamma ha 86 anni e stanotte mi ha scritto un messaggio: Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice. Io le ho risposto: Mamma, ma io mi sento normale. Il punto è che non è ancora normale per tutti", ha aggiunto.

La cantante, come un fiume in piena, ha proseguito: "Io vorrei conoscerli poi quelli che si definiscono normali, partecipare ai loro menage, ai loro incontri sentimentali. Chi è che dice: Dio vuole questo? Per me incontrare Dio è incontrare un grande sorriso. È amore. Immaginate di mandare un curriculum e scrivere: Paola Turci, eterosessuale. Ma che ti cambia con chi vai a letto la sera, o la mattina? Guardiamo le persone, ricordandoci di vedere prima chi sono", ha concluso, rivendicando la sua libertà e allontanandosi dall'idea di pregiudizio.