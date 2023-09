Matano punge Merlino. La frecciata su Pomeriggio 5: "Non è la prima volta..."

09 settembre 2023 a

Alberto Matano e Myrta Merlino saranno rivali in tv. Il primo guiderà la nuova edizione de La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di Rai 1; l'altra ha da poco esordito su Canale 5 con la nuova versione di Pomeriggio 5. In un'intervista rilasciata al quotidiano Libero, il conduttore non ha potuto non affrontare l'argomento della concorrenza in tv. E proprio in merito alle nuove puntate del contenitore affidato alla collega Merlino ha confessato di notare delle somiglianze con il programma di cui è il "capitano".

"Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomerigio 5 si rifanno un po’ al nostro format": ha esordito così Matano. Poi ha continuato: "E questo non può che farmi piacere. Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello de La Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format". Quindi la stoccata: "D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!".

Alla domanda sull'assenza di Barbara d'Urso nei palinsesti di Mediaset Matano ha risposto riconoscendo la bravura della conduttrice ora volata a Londra: "Devo dire che sono entrambe due grandi professioniste. Quando abbiamo iniziato, la concorrenza vinceva da anni. Adesso, nelle ultime due stagioni, invece, La Vita in Diretta è risultato il programma leader di quella fascia oraria. Saremo quindi in sfida con una nuova concorrenza, ma sempre con la stessa cifra: rispetto e correttezza", ha concluso.