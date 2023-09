Ascolti tv, Estate in Diretta surclassa Pomeriggio5: De Girolamo batte Merlino

09 settembre 2023 a

La guerra degli ascolti tiene sempre banco nel mondo della televisione. Nella serata di ieri, venerdì 8 settembre 2023, su Rai1 l’ultima puntata di Techetecheté show dedicata a Rosario Fiorello ha raccolto 3.145.000 spettatori per uno share del 20.8%. Su Canale5 il film in prima visione 'The Last Duel' ha totalizzato 1.047.000 spettatori con uno share dell’8.2%. Su Rai2 per N.C.I.S. 623.000 spettatori (3.8%), per N.C.I.S. Hawai'i 513.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Chicago P.D. è stato visto da 1.172.000 spettatori (8.1%), su Rai3 'Preghiera per Willy Monteiro' ha raccolto 277.000 spettatori (2.2%). Su Rete4, per Il Terzo Indizio 965.000 spettatori (7.4%). Su La7 'Il federale' raggiunge 479.000 spettatori e il 3.1%.

Nel testa a testa del Daytime pomeridiano, 'Estate in Diretta' con la coppia De Girolamo-Semprini realizza un ascolto di 1.465.000 spettatori con il 18.5% di share (presentazione 1.181.000 spettatori e 16,03%) superando Pomeriggio5 condotto da Myrta Merlino, scelto da 1.212.000 spettatori (16.7%) nella prima parte, 1.281.000 spettatori (16.6%) nella seconda parte e 1.131.000 spettatori (13.6%) nella terza e più breve parte.