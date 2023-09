Principe Alberto rompe il silenzio su Charlene: "I rumors mi feriscono"

08 settembre 2023 a

Il Principe Alberto di Monaco rompe il silenzio su Charlene. Ne parla l'intervista pubblicata l'8 settembre da Enrica Roddolo sul Corriere della Sera in cui il Principe si lascia andare a confessioni e rivelazioni. Innanzitutto fa chiarezza sui suoi rapporti con Charlene che, nonostante i rumors e i recenti problemi di salute della principessa, sono improntati alla serenità e alla collaborazione. Alberto di Monaco, però, ci tiene a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. «Charlène è sempre al mio fianco, al Palais col nuovo ambasciatore francese a Monaco, assieme sulla piazza del Casinò per la gara di golf Princess of Monaco Cup - racconta il Principe Alberto nell'intervista - Non capisco i rumors che mi feriscono, su di lei “che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento”. Falsità». Poi il Principe torna sulle recenti difficoltà della consorte che sembrerebbero completamente superate. «Ha avuto delle difficoltà mesi fa - conferma Alberto di Monaco - Ora è sempre al mio fianco, mi sostiene nella guida del Principato, poi siamo una coppia che lavora pure noi e il lavoro permette spesso di vedersi solo a fine giornata, fitta di appuntamenti».

Alberto affronta anche il discorso sull'avvicinamento del Principato all'Unione europea. Si sta affrontando un iter di associazione ma, a quanto pare, non sarà mai un ingresso vero e proprio. «Sarà un processo lungo per arrivare a un accordo di associazione con l’Ue che ci consenta di beneficiare del mercato europeo - spiega il Principe - Non sarà mai un ingresso nell’Ue».