Charlene di Monaco è sparita di nuovo: le voci che preoccupano il Principato

Cresce il mistero sulla principessa Charlene di Monaco, che da quasi un mese non appare in pubblico e che non è stata vista in questi giorni al fianco del principe Alberto a Wimbledon, per il famoso e seguito torneo di tennis. Forte è la preoccupazione per la principessa, che già precedentemente era sparita dai riflettori ed era stata costretta a rimanere per lungo tempo in Sudafrica a causa di un'infezione alle vie respiratorie e i conseguenti tre interventi chirurgici. Si rincorrono le voci sulle sue condizioni di salute e sul suo rapporto con il principe Alberto. Cosa c'è dietro?

L'ultima apparizione di Charlene di Monaco risale ai 'Golden Nymphs Awards' di Monte Carlo del 20 giugno scorso, dopo il cambio di look sfoggiato a maggio in occasione del Gran Premio di Monaco. Un' assenza, quella della principessa, che alimenta le voci di gossip e i pettegolezzi: "È scomparsa" scrive qualcuno sui social. Proprio in rete c'è chi torna a parlare di un possibile divorzio da Alberto e chi teme per lei nuovi problemi di salute dopo quelli avuti in passato. Il primo luglio è stato anche il dodicesimo anniversario della coppia reale, ma non sono state rilasciate dichiarazioni a riguardo dai diretti interessati.

Il giallo si infittisce, soprattutto considerando che negli ultimi mesi Charlene era apparsa con frequenza agli eventi ufficiali ed era in prima linea per gli impegni del Principato. Anche Carolina, da tutti considerata la première dame, aveva fatto un passo indietro e aveva deciso di ritirarsi a vita privata.