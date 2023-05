Charlene di Monaco, la foto all'incoronazione di re Carlo lascia di stucco

Giada Oricchio 09 maggio 2023 a

Le apparizioni pubbliche della principessa Charlene di Monaco sono diventate un caso social. La moglie si Sua Maestà Alberto II, dopo la lunga malattia di due anni fa, ha ripreso gradualmente il suo posto a fianco del marito negli impegni ufficiali. All’inizio appariva molto magra e triste nello sguardo, poi ha ritrovato il sorriso e infine ha ricambiato look. I capelli sono sempre cortissimi, ma il biondo platino sta lasciando spazio al castano originale, mentre gli outfit si sono allargati.

Il 6 maggio, all’incoronazione di Re Carlo III a Londra, l’ex olimpionica di nuoto ha sfoggiato un tailleur color crema molto rigoroso: una giacca leggermente avvitata caratterizzata da un drappeggio che scende lunga dietro la spalla sinistra e una gonna longuette. Entrambe caratterizzate da un’abbottonatura asimmetrica. Accessori en pendant: décolleté classiche, calze bianche, pochette gioiello e capellino con fiocco decorativo. Per il ricevimento, invece, Charlene aveva incantato con una tuta morbida monospalla azzurro cielo arricchita sull’addome da una larga balza diagonale impreziosita da decori floreali sull’orlo. Che cosa hanno in comune questi due completi? L’ampiezza. Nessuno dei due esalta in modo particolare il fisico slanciato della principessa, le cui forme da qualche tempo sembrano essersi ingentilite. Le braccia appaiono più tornite e il viso è meno scavato. Che la principessa di Monte Carlo, 45 anni, già madre dei gemelli Jacques e Gabriella, sia di nuovo incinta? Alla Rocca se lo chiedono in tanti, qualche magazine francese ha avanzato il dubbio e gli utenti social sono convinti che nasconda un dolce segreto.