Monaco, Carolina fa un passo indietro e cede lo scettro a Charléne Wittstock. Bomba a Monte Carlo

Carolina di Monaco cede lo scettro alla “nemica” Charléne? L’indiscrezione della stampa francese è una bomba: la principessa 66enne, primogenita di Ranieri e Grace Kelly, vorrebbe ritirarsi a vita privata. “Non ho più l’età” avrebbe confidato alle amiche pronte a spifferare tutto ai tabloid transalpini. Carolina è considerata la “première dame” del principato di Monte Carlo da quando la celebre madre morì prematuramente in un incidente d’auto nel 1982. Nemmeno Charléne, moglie del sovrano Alberto, è riuscita a ridimensionarne il ruolo: i sudditi considerano Carolina la vera regina.

Tuttavia, da mesi, Sua Altezza reale di Hannover (titolo dovuto per il matrimonio con Ernst August) presenzia il minimo stretto indispensabile agli eventi ufficiali preferendo dar spazio alla figlia Charlotte e soprattutto alla Wittstock, ormai completamente ristabilita dopo l’oscura infezione che la colpì mentre era in Sud Africa. E’ cosa nota che tra le due donne non sia corso mai buon sangue: tanto Carolina è protocollare e ligia al rispetto delle regole reali quanto Charléne è insofferente alla vita di Palazzo. Si narra che fu proprio la sorella di Alberto a bloccare un tentativo di fuga della principessa triste alla vigilia delle nozze con Sua Maestà.

Adesso, il destino sembra unire le due primedonne. Come? Con la divisione degli impegni ufficiali. Carolina di Monaco apparirà poco in pubblico ma resterà madrina del prestigioso Ballo della Rosa e si terrà la sovrintendenza delle Arti; l’ex olimpionica di nuoto rappresenterà la Rocca in ogni evento. L’accordo è verosimile: se si rileggono retroattivamente gli ultimi mesi a Monte Carlo, si scopre che Carolina era presente al Ballo della Rosa, mentre Charléne era assente ma da allora è diventata presenza fissa, al fianco del marito, in tantissimi altri appuntamenti istituzionali. Inizia una nuova era.