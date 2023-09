Michael Schumacher, come sta? La triste rivelazione dell'amico di famiglia

Francesco Forgione 07 settembre 2023 a

Sono passati 10 anni da quel tragico incidente sugli sci che ha condizionato la vita di Michael Schumacher. Da quel 29 dicembre 2013, sullo stato di salute dell'ex campione di F1, c'è massimo riserbo da parte della famiglia. Dopo l'operazione al cervello e il rientro a casa, le notizie sulle condizioni dell'ex pilota della Ferrari sono state pochissime. La moglie Corinna e i familiari, nel corso degli anni, al fine di evitare fughe di notizie, hanno permesso solamente a pochi intimi di far visita al tedesco. Sulle condizioni di salute di Schumacher sembra però esserci una sconfortante novità emersa dell'intervista rilasciata ai media dal giornalista e amico del pilota Roger Benoit.

Quest'ultimo, incalzato sull'argomento, si è lasciato sfuggire un particolare: "La risposta alla domanda sulle condizioni di Michael è una sola e l'ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste ‘Darei qualsiasi cosa per parlare con papà’". Secondo Benoit si tratta purtroppo di: "un caso senza speranza". Queste dichiarazioni confermano quanto detto da Corinna sul presente dell'ex campione: "Michael Schumacher c'è, ma è diverso". Parole che tristemente confermano la quasi totale impossibilità di rivedere in pubblico un Michael Schumacher pre-incidente.