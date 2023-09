Bagnaia dopo lo spavento: "Pensiamo a Misano"

04 settembre 2023 a

a

a

Solo tanta paura, per fortuna. Lo spettacolare incidente di ieri sul circuito di Montmelò aveva fatto temere il peggio ma Pecco Bagnaia ne è uscito praticamente illeso. Nessuna frattura, solo numerose contusioni, aveva fatto sapere già in serata la Ducati. Il pilota campione del mondo, dal canto suo, non ha ancora idea della dinamica: «Avevo poco grip nel warm up lap e poi ho fatto una gran botta - ha raccontato - È difficile individuare cosa sia successo, non è stato un highside normale come non era normale il grip che avevo dietro».

Ma passato lo spavento, il ducatista guarda già avanti: nel mirino c’è il Gran Premio di San Marino che si corre nel weekend. «Grazie a tutti per i messaggi di sostegno, li ho apprezzati molto - scrive oggi Bagnaia in una story su Instagram - Adesso pensiamo a Misano, non vedo l’ora».