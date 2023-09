È sempre Cartabianca, Berlinguer debutta su Rete 4: "La Rai per sempre..."

05 settembre 2023 a

Dopo tanta attesa, è arrivata la prima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer. Dopo l'inatteso addio al servizio televisivo pubblico, la giornalista è sbarcata in Mediaset e ha debuttato, questa sera, con la nuova versione del suo talk-show. "Buonasera e benvenuti a tutti a 'È sempre Cartabianca'", ha detto Berlinguer per accogliere i suoi numerosi telespettatori.

Quindi ha continuato: "Forse qualcuno, anche più di qualcuno, si stupirà di ritrovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anche io un po' sorpresa, ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai 3. La Rai resterà per sempre, davvero per sempre nel mio cuore, con tutte le persone a cui io ho voluto bene e che hanno dimostrato ancora oggi di volermene tantissimo", ha ammesso.

Poi la conduttrice ha vuotato il sacco, assicurando però al suo pubblico che non cambierà il suo approccio al lavoro e il suo rapporto con l'informazione: "Ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura. Tutto cambia, anche noi abbiamo avvertito il desiderio di fare una nuova esperienza, ma vi garantisco che siamo sempre noi, con le nostre idee, con le nostre passioni e con la nostra curiosità. Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito fino a oggi ma ci auguriamo anche di conquistare nuovo pubblico. Non sarà semplice, am ce la metteremo tutta", ha concluso.