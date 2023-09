È sempre Bianca, Berlinguer parte su Mediaset con un ospite a sorpresa

04 settembre 2023 a

Bianca Berlinguer è pronta. Manca ormai pochissimo al debutto di È sempre Bianca, il nuovo talk show della giornalista che ha deciso di lasciare la Rai per sbarcare a Mediaset. L’esordio è in programma per martedì 5 settembre su Rete4 e Berlinguer racconta l’avvicinamento alla data in un colloqui con La Stampa: «Ci tenevo a mettere in evidenza che la nostra linea editoriale non cambierà. Cercheremo di spostare vecchi spettatori Rai che ci seguivano con favore senza perdere gli spettatori Mediaset che vorranno scoprire la nostra nuova offerta. II mio è lo stesso gruppo di lavoro è avremo Mauro Corona, un compagno di avventura per me indispensabile. Siamo pronti per partire martedì, con la giusta dose di timore ma anche di entusiasmo».

Berlinguer patisce l’emozione nonostante sia una giornalista più che navigata: «Sono stata felice di constatare lo stesso sentimento nei collaboratori tecnici che non conoscevo e che mi stanno appoggiando moltissimo. Mi piacerebbe poi che le valutazioni fossero date, tutti insieme, dopo il dovuto rodaggio del programma. Devo anche ringraziare tutti i colleghi che mi hanno accolta con favore, infatti nella prima puntata avrò ospite Mario Giordano che per consentirmi di andare in onda in una zona per me confortevole si è spostato in palinsesto. Sempre nella prima puntata - l’annuncio del nuovo volto del Biscione - avrò come ospiti Andrea Scanzi, Gad Lerner e Stefano Cappellini».