Controcorrente, Feltri contro il killer dell'orsa Amarena. Come lo incastra

03 settembre 2023 a

Il caso dell'orsa Amarena continua a tenere banco e a far discutere. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Controcorrente" andata in onda su Rete4 il 3 settembre. In collegamento c'era Vittorio Feltri, vicedirettore di Libero, che ha attaccato il killer dell'orsa smascherando i motivi che l'hanno spinto a premere il grilletto.

"Questo signore si è nascosto dietro una scusa. Questa orsa non aveva mai fatto nulla di male. Ha provato una libidine nel prendere in mano il fucile. Ha commesso un delitto a tutti gli effetti. Sono animalista e sono molto indignato. Spero che i cuccioli si possano salvare altrimenti la colpa dello sparatore sarà ancora più grave. Adesso mi dispiace che questo signore viene minacciato ma non penso che si aspettasse la medaglia d'oro per aver ucciso un animale. Mi auguro che la magistratura possa fare giustizia. La legittima difesa è giustificabile ma bisogna evitare di sparare. Se questo signore avesse sparato in alto, l'orsa sarebbe fuggita insieme ai suoi cuccioli".