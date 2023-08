Controcorrente, Cottarelli promuove Meloni: brava sulla spending review

29 agosto 2023 a

Spending review, il premier Meloni merita la promozione a pieni voti. Dopo anni in cui il governo ha sperperato risorse anche per venire incontro alle esigenze della popolazione in uno stato di crisi, adesso è il tempo di eliminare sprechi e inefficienze. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Controcorrente" in onda il 29 agosto su Rete4.

Carlo Cottarelli, dell'Università Cattolica di Milano: "Giorgia Meloni ha fatto benissimo a riaprire il tema della revisione della spesa di cui non si è parlato per un po' di tempo anche per motivi oggettivi. Nel periodo di crisi tipo Covid anche lo0m spreco aiuta: tu butti i soldi per strada, la gente li raccoglie e va a spendere. Però passata la fase di emergenza, bisogna stare attenti a come si spendono i soldi pubblici. Era meglio se questo discorso veniva fatto qualche mese fa perché preparare una revisione della spesa fatta bene richiede tempo perché sono problemi che sono da studiare se si vuole cambiare il modo in cui funziona la pubblica amministrazione. La mia spending review è stata fatta dieci anni fa, dopo di che non è stato più fatto qualcosa di ugualmente ampio".