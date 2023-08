Controcorrente, Foti zittisce la grillina sul Superbonus: l'elenco di tutti i problemi

30 agosto 2023 a

Superbonus 110 nel mirino del governo, come cambierà? L’argomento viene affrontato da Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, nel corso dell’edizione del 30 agosto di Controcorrente, il talk show serale condotto da Alessandra Viero su Rete4: “La cessione del credito è stata un’operazione che ad un certo punto non poteva più essere supportata, per il semplice motivo che a partire dalle banche non ricevevano più crediti e non accettavano più crediti. E’ stato uno dei primi problemi che si sono presentati. E’ stato poi il governo Meloni, spiace che la collega Baldino non lo sappia, che ha risolto uno dei problemi per il quale non si poteva fare la cessione del credito, perché abbiamo evitato che vi fosse la responsabilità, se non nel caso di dolo, per coloro i quali acquistavano crediti, perché diversamente vi era una corresponsabilità, cosa che impediva di acquistare i crediti. Infine – conclude il proprio discorso Foti, che ha messo nel mirino la parlamentare Vittoria Baldino del M5S - non c’è da dire se ci sono state 10, 100 o 200 truffe, prendiamo quello che ci ha detto l’Agenzia delle Entrate nel mese di marzo, quando è venuta e ha detto che ci sono 9 miliardi, per tutto il pacchetto degli interventi nel settore, che sono giudicati irregolari”.