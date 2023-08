Mara Venier perde le staffe. "È ora che ti ritiri": la risposta clamorosa

26 agosto 2023 a

Mara Venier, volto storico della Rai, da anni parla della possibilità di concludere la sua carriera in tv e di dedicarsi alla sua famiglia. Tuttavia, la conduttrice ha più volte dichiarato che il lavoro per lei è vitale e che, quindi, fatica a pensare di mettere un punto alla conduzione del seguito programma Domenica In. Ogni anno la discussione si riaccende. Questa volta, a mandare su tutte le furie Venier è stato un hater che, su Instagram, ha commentato una foto pubblicata dalla conduttrice stessa chiedendole, in maniera poco rispettosa, quali siano i suoi piani per la prossima stagione televisiva.

La celebre e amata padrona di casa di Domenica In, ultimamente molto attiva sui social network, dove condivide con i suoi sostenitori momenti di quotidianità e di spensieratezza, ha pubblicato uno scatto che la ritrae abbracciata al marito Nicola Carraro. Tornati da Santo Domingo, marito e moglie hanno fatto tappa a Marina di Pietrasanta. Proprio in Versilia i due si sono fatti immortalare. Complici e abbronzati, Mara e Nicola sorridono di fronte alla telecamera. Se molti follower hanno digitato parole di complimenti, un utente non si è trattenuto e ha scritto: "Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri".

La conduttrice non si è trattenuta e, subito, ha risposto per le rime al suo detrattore: "Senti Fatina cara… perché non ti fai i ca**i tuoi…Fata turchina de sto ca**o!". La reazione di Mara Venier ha fatto il giro del web, conquistando il plauso di quanti la sostengono e la stimano da sempre.