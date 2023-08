Tv, via alla nuova stagione dopo la rivoluzione estiva: tutti i programmi Mediaset, La7 e Rai

31 agosto 2023 a

Siamo alle ultime battute del conto alla rovescia. Le temperature meno afose fanno da apripista alla stagione autunnale della tv che Mediaset anticipa rispetto alla Rai. Sarà proprio l’ultima arrivata, Myrta Merlino, a inaugurare la sua avventura alla corte del Biscione che coincide con la nuova stagione di Canale 5, la prima che segue la lunga era di Barbara d’Urso. Merlino lunedì 4 settembre, esattamente alle 16:55 salperà con il nuovo Pomeriggio Cinque e al termine della trasmissione darà la linea al nuovo ciclo di puntate di Caduta Libera con Gerry Scotti che cercherà di strappare share e telespettatori a Marco Liorni, che con la sua Reazione a Catena sta dominando da mesi il Preserale.

Dalla prossima settimana si metterà in moto anche la filiera dei talk di attualità trasmessi da Rete4. ‘Stasera Italia riparte senza né Barbara Palombelli né Veronica Gentili, ma con la conduzione di Nicola Porro, il quale si alternerà con Bianca Berlinguer, ma non di settimana in settimana bensì lui fino a gennaio e lei nei mesi successivi. Berlinguer esordirà con il suo nuovo programma di prima serata martedì 5 settembre. Un talk che ancora non ha un nome ufficiale - un’indiscrezione parla di È sempre Bianca come titolo - ma che può vantare l’ingaggio di Mauro Corona. Poi mercoledì tocca a Mario Giordano con il suo Fuori dal coro, giovedì è consacrato a Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio. Nel weekend esordio di Augusto Minzolini in sella a Stasera Italia. Poi in prima serata appuntamento con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi che è andato molto bene negli ascolti estivi, meritandosi la conferma in palinsesto.

Così come a La7 In Onda di Luca Telese e Marianna Aprile proseguiranno la messa in onda estiva con la prima serata al sabato o alla domenica dopo il nuovo programma di Massimo Gramellini e prima del campionato arabo. La nuova stagione della Rai riparte invece l’11 settembre. Nel daytime Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, Storie Italiane con Eleonora Daniele, È sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici e La Volta buona con Caterina Balivo. Domenica In con Mara Venier ricomincia invece il 16 settembre, a seguire Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera. Stessa data di esordio anche per Unomattina in Famiglia con Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Dal 18 settembre riparte su Rai2 I Fatti Vostri con Anna Falchi e Tiberio Timperi. Tra i talk il primo a rimettersi in moto è Bruno Vespa che dall’11 settembre riparte con Cinque minuti e dal 12 Porta a Porta. Poi toccherà a Monica Maggioni nel pomeriggio di domenica 17 settembre con In Mezz’ora, il programma che è stato di Lucia Annunziata. Il talk del martedì in prima serata di Nunzia De Girolamo su Rai3 scatta a ottobre, il nuovo format di Serena Bortone il 23 settembre.