Caivano, parla don Patriciello: "Meloni? Non verrà a fare la passerella"

29 agosto 2023 a

a

a

Circa duecento persone hanno sfilato lungo le strade del Parco Verde e manifestato nella città dove sono avvenuti gli abusi di gruppo sulle due cuginette di 10 e di 12 anni da parte di un branco di adolescenti. A guidare il corteo è stato il parroco, don Maurizio Patriciello, che ha annunciato: “La presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni verrà giovedì al Parco Verde di Caivano”. La vicenda è stata argomento di dibattito dell'ultima puntata di Controcorrente, il seguito talk-show di Rete 4. A esprimersi sulla promessa fatta dal premier Giorgia Meloni è stato proprio don Patriciello che, in collegamento con lo studio del programma di approfondimento giornalistico, ha detto di credere alle parole del Presidente del Consiglio e di sperare nella possibilità di un futuro migliore.

“No a zone franche”. Meloni raccoglie l'appello di don Patriciello e andrà a Caivano

"Ho fiducia che lei mantenga la parola data": così ha esordito don Maurizio Patriciello che, nel corso dell'ultima puntata di Controcorrente, si è espresso sull'annuncio di Giorgia Meloni dopo i tremendi drammi che si sono consumati a Caivano, comune della regione Campania. Quindi il parroco ha continuato: "Certamente in questa parrocchia, prima di lei, sono arrivate tante persone, tanti ministri. Qualcuno ha fatto la solita passerella, ma io non penso che il nostro premier verrà a fare la passerella".

Video su questo argomento De Luca "A Caivano lo Stato non esiste, serve zona assedio militare"

Per don Patriciello Giorgia Meloni ha intenzione di intervenire concretamente: "Lei verrà con delle proposte, verrà ad ascoltarci. Io ho fiducia che le promesse saranno mantenute. Lei ascolterà anche me e io le dirò che non servono tanti fondi così a pioggia. Qui mancano i vigili urbani quindi vogliamo i vigili urbani. Mancano i servizi sociali e quindi vogliamo i servizi sociali e quindi vogliamo gli assistenti sociali". "Abbiamo questo centro che ormai è una discarica a cielo aperto. Era nato per far giocare e divertire i ragazzi. Con un po' di buona volontà si può ripristinare questo centro", ha concluso.