Arisa sbugiarda Madame: "Ma se non hai mai...". Figuraccia clamorosa

29 agosto 2023 a

a

a

Arisa è finita al centro dell'attenzione per una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale. Completamente nuda e con fare provocatorio, la cantante ha sfidato i suoi follower con fotografie da bollino rosso che subito hanno fatto il giro del web. Arisa, però, ha saputo mettere in atto una vera e propria strategia social, accompagnando le immagini con una didascalia fuori dal comune. "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico", ha scritto.

"Valuto soggetti a cui...": Arisa senza freni: nudo completo | GUARDA

Molti sono stati gli utenti che hanno risposto all'annuncio della cantante. Emma Marrone ha digitato: "Buon compleanno tesoro", lasciando intuire una netta approvazione. A creare scalpore è stato però il commento di Madame, giovane cantautrice e rapper italiana. "Ti amo", ha scritto la 21enne. Arisa non ha fatto attendere le sue parole. "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare", ha replicato Rosalba Pippa. I follower si sono così scatenati con ironia e sarcasmo.

Fuori i nomi di tutti i prof: chi ha voluto Maria De Filippi nella scuola

"Dai avrà cambiato numero", scrive qualcuno. "Madame fa ghosting a Arisa, muoio", scrive qualcun altro. Poi è arrivata l'inattesa risposta di Madame: "Dopo il Forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante! Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti", ha scritto.