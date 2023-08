Arisa infiamma i social con il nudo completo: "Valuto soggetti a cui..."

28 agosto 2023 a

a

a

Protagonista di infinite trasformazioni e pronta a osare con look audaci e pose sexy, Arisa torna a infiammare il web. Questa volta, però, nessun indumento accompagna la cantante. La voce più cristallina d'Italia ha deciso di mandare in tilt il web pubblicando scatti più che a luci rosse. Provocatoria, affascinante e completamente nuda, Arisa fissa la telecamera e sfida i social network. La didascalia, poi, è tutta una rivelazione. Evitando di nascondere la voglia di leggerezza, la cantante ha chiarito senza tanti peli sulla lingua l'intento delle fotografie, lasciando gli utenti a bocca aperta.

"Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio", ha scritto Arisa sul suo profilo Instagram, mandando in visibilio una schiera numerosissima di fan. Il motivo? La cantante ha deciso di allegare a queste parole delle fotografie da bollino rosso. Nuda e adagiata su un muro, Arisa copre con le braccia parte del seno, ma gli scatti lasciano poco spazio all'immaginazione.

Via Todaro per la lite con De Filippi? Spunta un'altra versione

"Qualcuno che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico", ha continuato la cantante. "Si offre 'verità, corpo, anima, cervello', fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede", ha aggiunto. Poi una raccomandazione agli aspiranti mariti: "Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO". Il post dell'ex insegnante di Amici ha già intasato le bacheche degli utenti e le pagine social. "Ci lamentiamo di una donna nuda buttata sul buffet travestita d'arte per nascondere la solita storia della donna oggetto e poi serviva davvero una roba del genere?", scrive qualcuno. "Ti auguro che questo annuncio abbia successo, ma è dura", scrive qualcun altro.