Wanda Nara è davvero malata? I dubbi di una dottoressa dopo la foto social

27 agosto 2023

Le condizioni di salute di Wanda Nara tengono col fiato sospeso mezzo mondo. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è attualmente a Istanbul dove il marito è impegnato nella squadra del Galatasaray. Un giornalista argentino ha parlato di leucemia ma la diretta non ha mai confermato la diagnosi, limitandosi ad ammettere solo di aver iniziato le cure per stare meglio.

No estoy dudando de la enfermedad de Wanda. No me gusta q se den mensajes q puedan ser contraproducentes para pacientes q están viviendo la patología. Esa fue la intención. La q no deja claro, está en su derecho, q enfermedad tiene es Wanda. Pude haberme expresado mal, mi… https://t.co/lAcMe5Eq63 — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) August 26, 2023

Nei giorni scorsi, però, Wanda Nara ha pubblicato una foto su instagram mentre si sottopone a un trattamento estetico. Ebbene, è proprio a partire da questo post che la dottoressa Mariana Lestelle avanza più di qualche dubbio. In un post su X la dottopressa Lestelle afferma: "Vedo le storie IG di Wanda che riceve un trattamento estetico controindicato per i pazienti oncologici in cura - scrive Lestelle su X - Forse è una pubblicità e non è di adesso. Forse non è una paziente oncologica o è stata mal consigliata, non lo so. Le auguro il meglio ma se si trattasse di qualcosa di ematologico com'è stato detto, i trattamenti che stimolano il drenaggio linfatico e che possono rompere le cellule muscolari sono controindicati". Molti utenti, però, difendono Wanda Nara dicendo: Perché parli di cura del cancro se lei non ha mai detto la diagnosi""