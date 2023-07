Zona Bianca, Andrea Giuliacci: Uomo colpevole dei cambiamenti climatici

24 luglio 2023 a

Il meteorologo Andrea Giuliacci non ha dubbi. Il cambiamento climatico è colpa dell'uomo. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Zona Bianca" in onda il 24 luglio su Rete4.

"Io sono fermamente convinto che il clima stia cambiando per mano dell'uomo".

Così a #zonabianca il meteorologo @AndGiuliacci pic.twitter.com/ovgF9bhpTu — Zona Bianca (@zona_bianca) July 24, 2023

"Non sono negazionista. Parto da una premessa: io sono fermamente convinto che il clima stia cambiando e lo stia facendo molto rapidamente e sono convinto che ci sia anche la mano dell'uomo. Sono convinto di questa cosa perché lo dice la scienza. Ma proprio perché me lo dice la scienza sono fermamente contrario a sanzionare per legge chi la pensa diversamente. Chi la pensa diversamente deve potersi esprimere e poi lo scienziato confuterà le sue tesi".