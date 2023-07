Zona Bianca, Tajani sul futuro di Forza Italia. Cosa dice su Berlusconi

17 luglio 2023 a

a

a

Il presente e il futuro di Forza Italia ma anche le politiche fiscali che sta attuando il governo Meloni. Anche di questo si è parlato nel corso della trasmissione "Zona Bianca" in onda il 17 luglio su Rete4. Ospite in studio è stato Antonio Tajani, nuovo segretario di Forza Italia, che ha parlato a tutto tondo. "Non esiste un altro leader all'infuori di Berlusconi. Noi dobbiamo soltanto cercare di raccogliere la sua eredità, trasformare in realtà i suoi sogni e lavorare tutti quanti insieme per far sì che Forza Italia possa essere il perno della politica italiana, la pietra angolare, l'architrave, il centro che sia la dimora di tutti i riformisti, i garantisti, i liberali, i cristiani, gli europeisti, gli atlantisti che vogliono essere protagonisti di un grande progetto politico alternativo alla sinistra e che possa essere determinante e fondamentale per un centrodestra di governo".

Tajani ha parlato anche delle politiche fiscali. «La pace fiscale è una proposta che abbiamo fatto già con il governo Draghi; con la delega fiscale si va in questa direzione, e se ci sono le disponibilità nelle casse dello Stato si può fare anche di più. Ma non è nessun condono, noi siamo contrari. Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a ’Zona biancà su Retequattro. Rispondendo alle domande del conduttore Tajani a proposito della riforma della giustizia ha detto che »non va contro i magistrati ma esalta il giudice terzo«.